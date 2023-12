A soli 100 anni luce dal nostro Sistema Solare, un’affascinante scoperta celeste cattura l’attenzione degli astronomi: sei esopianeti danzano in perfetta armonia attorno alla loro stella, HD 110067. Questa è stata individuata grazie all’impiego combinato del telescopio TESS della NASA e del Cheops dell’ESA, svelando un sistema planetario di rara bellezza e significato scientifico.

Il team di ricercatori, sotto la guida dell’astrofisico Rafael Luque dell’Università di Chicago, ha effettuato osservazioni dettagliate dei sei esopianeti, classificati come mini-Nettuni per le loro dimensioni superiori a quelle della Terra ma inferiori a Nettuno. Ciò che ha affascinato gli studiosi è la loro perfetta sincronia orbitale, una catena di risonanza che vede i periodi orbitali di ciascun pianeta allineati in modo preciso con quelli dei pianeti vicini.

La storia dei pianeti

La bellezza di questa scoperta risiede non solo nell’eleganza di questa danza spaziale, ma anche nella storia che questi pianeti raccontano. La sincronia perfetta indica che il sistema ha mantenuto la sua configurazione intatta per oltre un miliardo di anni, emergendo come un vero e proprio “gioiello nascosto” nella grande e misteriosa Via Lattea. Questa configurazione stabile esclude eventi catastrofici nella storia del sistema, come migrazioni planetarie o impatti devastanti. HD 110067 si presenta così come un sistema planetario “fossile”, un tesoro inestimabile per gli astronomi che desiderano studiare i meccanismi di migrazione planetaria e le caratteristiche dei dischi protoplanetari in un ambiente intatto.

La scoperta getta nuova luce sulla comprensione dei pianeti sub-Nettuni e sulle condizioni che permettono la formazione e la sopravvivenza di catene di risonanza. Grazie alla sua stella relativamente luminosa e alle atmosfere estese di molti dei suoi pianeti, HD 110067 emerge come il sistema multiplanetario ideale per le future osservazioni di spettroscopia in trasmissione con il Telescopio Spaziale James Webb, che continua a stupire il mondo con le sue magnifiche immagini dell’universo.