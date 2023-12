I call center possono mettere in pratica una vera e propria truffa nei confronti del consumatore finale, nulla di strano in un mondo in cui a tutti gli effetti appena abbassate la guardia troverete qualcuno pronto a rubarvi denaro o dati sensibili, e proprio per questo motivo è sempre necessario prestare la massima attenzione.

Il suo nome è truffa del Sì, un fenomeno in forte crescita, nonostante sia già conosciutissimo in tutto il mondo, ma ancora oggi in grado di riuscire a rubare un sì ad un numero sempre crescente di consumatori. E’ una truffa pericolosa, perché si appoggia alla registrazione della conversazione, per poi venire completamente manipolata dai malviventi, i quali si ritroveranno ad avere tra le mani uno spezzone audio in cui rispondete positivamente alla richiesta di attivazione di un servizio.

Call center, la truffa è più pericolosa di quanto immaginiate

Il trucco di chi si trova all’altro capo del telefono sta nel far dire Sì all’interlocutore, anche con una semplice domanda del tipo: “è lei il signor X?”, in questo modo loro andranno a registrare la risposta affermativa, con la successiva manipolazione dell’audio che li porterà a creare un qualcosa ad hoc in cui sembrerà davvero che andiate a rispondere positivamente alla domanda relativa alla sottoscrizione di un nuovo abbonamento, o similare.

Il nostro consiglio è di prestare sempre la massima attenzione a come rispondete alle singole domande, cercato di non pronunciare mai le fatidiche due lettere.