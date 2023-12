Se ancora non avete scelto il regalo perfetto per vostro marito o per il vostro compagno, la piattaforma Amazon ci sta proponendo tantissimi spunti da cui prendere idea.

Per esempio in questi giorni sta proponendo un orologio da uomo Fossil Defender con cassa da 40 mm scontato del 50%. Scopriamo insieme alcune caratteristiche.

Fossil Defender da 40 mm in offertona su Amazon

L’orologio, come appena anticipato, dispone di una cassa da 40 mm, la larghezza della fascia arriva a 22 mm e il vetro è di origine minerale. Il movimento è dato dall’energia solare e dispone anche di un datario analogico con 3 lancette.

Il quadrante è blu, incastonato in una cassa in acciaio inossidabile, quindi anche facile da tenere pulito. Il cinturino è in ecopelle ma è possibile cambiarli in base all’esigenza personale. L’orologio in questione resiste all’acqua fino a 100 metri e può essere indossato durante bagni, nuotate o snorkeling.

Attualmente, viene proposto con uno sconto del 50%, passando da 159 euro a soli 78 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli a riguardo.