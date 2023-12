Dopo aver trascorso una spettacolare festa di Halloween attraverso i Party Play di Pokémon GO, la Niantic ha inaugurato una nuova fase in-game per il popolare videogioco mobile. Parliamo della Stagione dei Viaggi Senza Tempo.

Gli sviluppatori invitano calorosamente tutti gli Allenatori a celebrare i Pokémon del passato della regione di Sinnoh con un coinvolgente giorno di raid dedicato a Samurott di Hisui. Solo il tempo potrà dirci quando Samurott di Hisui farà nuovamente la sua comparsa, quindi consigliamo di non lasciarsi sfuggire questa opportunità.

Nuova stagione per gli allenatori

Formate la vostra squadra e preparatevi ad affrontare una sfida formidabile. Grazie al gioco in gruppo, potrete godere di un vantaggio assicurato durante l’evento speciale del giorno di raid, sfruttando al massimo il potenziamento di gruppo. Le tante sorprese predisposte da Niantic ha avuto inizio il 1° dicembre, coincidendo con l’inizio ufficiale della Stagione dei Viaggi Senza Tempo di Pokémon GO. Questa nuova fase in-game si protrarrà durante l’intero periodo delle vacanze di fine anno, con una conclusione prevista per l’1 marzo 2024.

Di seguito, troverai un approfondimento creato dalle geniali menti di Niantic, finalizzato a tenerci informati sulle entusiasmanti attività che caratterizzeranno questa fase stagionale di Pokémon GO.

Curiosità e storia Pokémon

I Pokémon, originari del Giappone, traggono ispirazione da un diffuso passatempo infantile: la collezione di insetti. Negli anni ’90, Satoshi Tajiri, il creatore dei Pokémon e fondatore di Game Freak, si immerse in questo mondo affascinante mentre esplorava le potenzialità del Game Boy e del Game Link Cable della Nintendo. Attraverso questa esperienza e i ricordi della sua infanzia, Tajiri concepì l’idea rivoluzionaria dei “Pocket Monsters”, creature virtuali che incarnavano versioni mostruose di animali domestici.

Un’innovazione fondamentale fu l’introduzione del concetto di allevamento, che permetteva ai Pokémon di riprodursi. Nei combattimenti, un tocco unico: i personaggi non sanguinavano né morivano, ma semplicemente perdevano conoscenza e diventavano temporaneamente inutilizzabili se sconfitti. Questo approccio conferiva al gioco una natura non violenta, permettendo a Tajiri di creare un’esperienza di lotta senza compromettere la sua essenza ludica.

L’universo Pokémon esplose in una fenomenale avventura globale, coinvolgendo milioni di giocatori nella cattura e nell’addestramento di creature straordinarie, contribuendo a creare una delle saghe più celebri e amate al mondo. La magia si affermò come un fenomeno senza tempo, segnando indelebilmente la storia dei videogiochi.