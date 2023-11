YouTube è di nuovo al centro dell’attenzione dopo aver fatto discutere molto le community per il contrasto agli AdBlock. Il servizio streaming ha annunciato l’ingresso di una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di raggiungere un livello di svago superiore inserendo una sezione dedicata ai giochi. Non si tratteranno di video ma veri e propri videogame a cui poter accedere direttamente dalla piattaforma. Si tratterà per lo più di minigiochi con cui passare il tempo.

Per questa funzione i test già sono iniziati a settembre, ma allora si trattava ancora di un esperimento e non erano stati comunicati i piani inerenti alla sua implementazione. Ora YouTube renderà effettivamente disponibile nella sezione Playbles, ma soltanto agli utenti con il piano Premium. Sarò dunque un altro vantaggio destinato solo gli abbonati, per cercare incitare altri ad iscriversi.

La tab Playebles Youtube

Gli utenti Premium avranno la possibilità di selezionare dalla home dell’app, o anche dal sito, la Tab Playebles YouTube nella sezione si potranno trovare diversi titoli arcade, senza dover scaricare sul proprio dispositivo il gioco. Per pubblicizzare questa nuova funzionalità sono stati inviati alcuni messaggi di lancio. Tuttavia, l’opzione sembra che sia al momento soltanto disponibile per i Paesi anglosassoni.

I giochi presenti sono attualmente 37 di diverse tipologie. Alcuni di questi sono simulatori sportivi riguardanti il basket o il biliardo. Per gli amanti dei rompicapi ci saranno anche i puzzle e i quiz. Il punto forte però e una nuova collezione dedicata ad Angry Birds Showdown, che riporterà il giocatore indietro nel tempo, sin alle prime versioni della serie Rovio. Ci saranno però delle novità con ambienti più grandi e livelli ancora più complessi.

YouTube non ha però confermato la presenza di questa opzione per sempre. Essa, infatti, è ancora in fase di sperimentazione, il che vuol dire che potrebbe essere anche eliminata. Questa temporaneità finirà il 28 marzo del prossimo anno. Se i risultati saranno soddisfacenti, l’azienda prenderà la decisione di investire su questa sezione o meno. Non si tratta di una vera innovazione per il campo dello streaming. Non molto tempo fa Netflix ha reso disponibile la medesima funzione per i propri utenti. Nella home della piattaforma, infatti, è possibile trovare una serie di giochi, molti più di quelli attuali su YouTube. Questa numerosità potrebbe giocare a favore e dimostrare o meno se la strategia abbia senso.