Amazon Alexa festeggia 5 anni di presenza sul territorio italiano, segnando a tutti gli effetti una crescita strabiliante, considerando le oltre 28 miliardi di interazioni con l’assistente vocale, di cui 11 miliardi solamente nell’ultimo anno.

Un successo che si basa su una esperienza utente più unica che rara, e nella capacità di Alexa di supportare il cliente finale in ogni momento della sua giornata, appagandolo in tutti e 5 i sensi. Ma in che modo? vediamolo assieme.

Amazon Alexa, come appaga gli utenti

Vista – grazie agli Echo Show gli utenti possono accedere alle informazioni come il meteo (con oltre 192 milioni di interazioni) o le ultime notizie (con 45 milioni di interazioni), ricevendo risposte visive, e non solo vocali. Il pubblico apprezza gli Echo Show, basti pensare che nell’ultimo anno il 23% delle interazioni totali è avvenuto da un dispositivo di questa serie, con oltre 300 milioni di interazioni che hanno richiesto la riproduzione di contenuti video .

– grazie agli gli utenti possono accedere alle informazioni come il meteo (con oltre 192 milioni di interazioni) o (con 45 milioni di interazioni), ricevendo risposte visive, e non solo vocali. Il pubblico apprezza gli Echo Show, basti pensare che nell’ultimo anno il delle interazioni totali è avvenuto da un dispositivo di questa serie, con oltre di interazioni che hanno richiesto la riproduzione di . Tatto – l’integrazione con la casa intelligente permette ad Alexa di dare il proprio tocco alla vita quotidiana, regolando le luci, il termostato e altro ancora (con oltre 2,5 miliardi di interazioni in questo ambito).

– l’integrazione con la casa permette ad Alexa di dare il proprio alla vita quotidiana, regolando le luci, il termostato e altro ancora (con oltre di interazioni in questo ambito). Gusto – sono oltre 15 milioni le ricette che gli utenti hanno effettivamente cercato con Alexa, un segnale importante che spinge l’assistente vocale anche ad essere un aiuto-cuoco.

– sono oltre le ricette che gli utenti hanno effettivamente cercato con Alexa, un segnale importante che spinge l’assistente vocale anche ad essere un aiuto-cuoco. Udito – oltre 1,3 miliardi di interazioni per la riproduzione musicale tramite Alexa, con la canzone più ascoltata nell’ultimo anno di Mr.Rain (Supereroi), seguita a ruota da Due Vite di Marco Mengoni e Mon Amour di Annalisa.

– oltre di interazioni per la riproduzione musicale tramite Alexa, con la canzone più ascoltata nell’ultimo anno di Mr.Rain (Supereroi), seguita a ruota da di Marco Mengoni e di Annalisa. Olfatto – la personalizzazione di Alexa può essere considerata alla stessa stregua di un profumo da indossare, gli utenti possono creare la propria routine cucendosi addosso i risultati in base alle preferenze.

Quanto indicato è solamente una piccolissima parte di ciò che Alexa può fare davvero, come creare liste (54 milioni nell’ultimo anno), impostare sveglie e promemoria (oltre 1,4 miliardi) e tanto altro ancora.