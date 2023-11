L’espansione delle infrastrutture pubbliche per la ricarica dei veicoli elettrici in Italia sta registrando una crescita eccezionale nel 2023, con un aumento del 44,1% rispetto all’anno precedente. Fino a settembre, sono state installate un totale di 10.456 colonnine, segnando il periodo di maggior installazione. Attualmente, in Italia sono presenti 47.228 punti di ricarica, con la maggior parte concentrata nel Nord Italia (56%), seguito dal Centro Italia (21%) e dal Sud Italia (23%).Se si analizzano i dati per regione, le prime cinque regioni con il maggior numero di colonnine sono la Lombardia (17,1% del totale), il Piemonte (10%), il Veneto (9,7%), il Lazio (9,6%) e l’Emilia-Romagna (8,6%). La Campania ha registrato il maggior aumento annuale, con 2.212 nuovi punti installati, seguita dalla Lombardia (2.123 nuovi punti) e dal Lazio (+974 nuovi punti).

Colonnine ricarica in Italia

È interessante notare anche una notevole accelerazione delle infrastrutture di ricarica lungo le autostrade italiane, con 851 punti di ricarica (+541 rispetto all’anno precedente). Circa l’80% di questi punti di ricarica autostradali ha una potenza superiore a 43 kW (ricarica rapida), mentre il 59% supera i 150 kW (ricarica ultra-rapida).

A livello europeo, invece, l’Italia si posiziona a metà classifica della classifica generale con 56 colonnine installate ogni 100.000 abitanti. Questo valore porta il nostro Paese leggermente al di sopra la Spagna che invece ha 53 colonnine per 100.000 abitanti. Tuttavia, se rapportati alla densità di popolazione, entrambi gli Stati risultano modesti rispetto ad altri paesi membri.

Le colonnine di ricarica sono sostanzialmente suddivise in due categorie principali sulla base della velocità di ricarica stessa: Ricarica modo 3 e Ricarica modo 4. Le colonnine di ricarica modo 3 forniscono energia in corrente alternata al caricabatterie del veicolo, con tempi di ricarica più lunghi a causa della poca potenza disponibile alla colonnina. In Italia, questa tipologia copre il 10% del totale. Con questa modalità i tempi di ricarica necessari per caricare un veicolo con una batteria di capacità media possono essere pari a 2 o addirittura oltre 10 ore. Le colonnine di Ricarica modo 4, invece, consentono ricariche ad alta potenza poiché consiste nel caricare la batteria del veicolo direttamente in corrente continua. I tempi di ricarica vengono abbattuti, si parla infatti di 20 o 30 minuti. Questa modalità di colonnina rappresenta il 75% del totale presente nel nostro Paese.