Il Black Friday è arrivato, e con esso, l’irresistibile offerta di Kena Mobile. Solo per questo periodo limitato, potrai godere di un’eccezionale tariffa a meno di 7 euro al mese, con un bonus speciale: un Buono Amazon del valore di 10 euro, regalato insieme al costo iniziale.

Ma le sorprese non finiscono qui. Se decidi di passare il tuo numero a Kena, avrai accesso a una promozione straordinaria che include 100 Giga aggiuntivi per un semestre intero, senza costi extra e senza alcun vincolo contrattuale. Una proposta pensata per rendere il tuo Black Friday ancora più speciale.

Come attivare la promo Kena Black Friday

Attivare questa offerta è semplicissimo, basta collegarsi al sito online, sia che tu voglia ottenere un nuovo numero o passare da un altro gestore. La portabilità del numero è disponibile verso specifici MVNO, tra cui Iliad, Rabona Mobile, Spusu, Poste Mobile, 2appy, Fastweb Mobile e CoopVoce. Puoi verificare la lista completa sul sito web Kena nella pagina dedicata alla promozione. Cosa ottieni con questa straordinaria Tariffa? 130 Giga di internet in 4G sulla rete TIM, con una velocità massima di 60 Mbps in download e in upload fino a 30 Mbps. Inoltre, avrai chiamate illimitate senza scatto alla risposta, e 200 messaggi da inviare ad un qualsiasi gestore mobile nazionale.

Il periodo Natalizio sarà ancora più speciale con i 100 Giga EXTRA donati per un periodo di 6 mesi, garantendo un’esperienza di connessione senza precedenti. Il servizio VoLTE è incluso gratuitamente. Come se i vantaggi non bastassero, avrai a disposizione 7GB di traffico dati da utilizzare in roaming ogni mese e non dovrai spendere un centesimo in più. Ma le buone notizie non finiscono qui. Se dovessi decidere di mantenere il tuo numero, riceverai in regalo un Buono Amazon da 10 euro, perfetto per i tuoi momenti di shopping sfrenato. Questa imperdibile iniziativa è valida fino al 29 del mese corrente. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di vivere un Black Friday indimenticabile con Kena Mobile.

Affidarsi a Kena significa possedere la garanzia che ogni servizio sia sempre perfetto: potrai utilizzare il tuo smartphone senza alcuna preoccupazione, ovunque tu possa recarti. Ricorda, infine, che il servizio clienti sarà sempre a tua disposizione per aiutarti in caso di malfunzionamenti o ance se dovessi cambiare idea sulla tua promozione.