Sphere, della MSG, è una struttura sferica gigantesca avente tanti piccoli schermi situata al centro della città del lusso, Las Vegas. Al suo interno vi è un auditorium in cui è stato posizionato uno schermo a led straordinario e dalla grandezza stupefacente. Dai posti a sedere la visuale è incredibile, come se si stesse vivendo l’esperienza di un cinema 4D.

Cosa più affascinante di Sphere e però l’utilizzo delle tecnologie sfruttate per la sua composizione. Quello che vivono gli spettatori è estremamente immersivo, capace di offrire una sensorialità senza eguali.

La potenza cosmica di Sphere in uno spazio circolare

La MSG Sphere si staglia verso il cielo per un’altezza di 110 m ed è larga, nell’area più ampia, 157 m. La sua base è tagliata, mentre la superficie è caratterizzata dalla presenza di 1,2 milioni di pannelli con tecnologia LED. In totale misura 54.000 m2. Si tratta della struttura con sembianze sferiche più grande in tutto il globo. Ogni pannello misura 2,5 m X 1,2 m ed è sostenuto da un portante costruito in acciaio e pesante 3000 tonnellate.

Ciò che sorprende è sicuramente la risoluzione di questo sistema led di 14.000 x 9.000 pixel. Sapete quanti pixel vi sono in toto? 126 milioni. Per ottenere le immagini visibili, sono stati creati appositamente dei progetti tra cui BigSky, una videocamera che consente di registrare esattamente ciò che serve. Le immagini catturate infatti 16kx16k e occupano uno spazio di archiviazione pari a 32 TB. Un solo secondo registrato equivale a 30 GB di memoria.

Auditorium e tecnologia audio

I display sono posizionati in modo da offrire a chi li guarda un’immagine continua ed uniforme, nascondendo con precisione le giunture. Per accedere all’interno di Sphere si passa per un atrio e poi si salgono dei gradini che portano quasi alla parte più alta dell’edificio. L’auditorium possiede 18.600 posti di cui 10.000 dotati di una tecnologia tattile. In base a ciò che si guarda, su questi ultimi, vengono riprodotti forze, movimenti e vibrazioni per implementare l’esperienza. È come se fosse un’enorme attrazione del parco giochi rinchiusa in un solo ambiente.

Per quanto concerne l’audio, questo è ideato da 164.000 altoparlanti celati nella parte posteriore dello schermo e aventi una potenza complessiva di 100 megawatt. In questo modo i suoni riprodotti sono ascoltabili a 360°. Tale strutturazione permette a chi siede su una delle poltrone di Sphere di percepire musica One anche voci da qualsiasi angolo, persino da dietro le proprie spalle. Inoltre, in caso di spettacoli, ogni zona può essere divisa in base alle lingue con cui esso viene prodotto, consentendo a più uditori di comprenderne il contenuto.