Apple stava valutando l’introduzione di una colorazione scura per la prima generazione di Apple Watch Ultra nel 2022. Stando alle ultime indiscrezioni, l’azienda di Cupertino ha lavorato su uno smartwatch con un retro realizzato in ceramica scura già dalla precedente generazione del dispositivo.

Il device è stato avvistato presso gli uffici della Federal Communications Commission (FCC), l’ente che approva tutti i dispositivi elettronici prima della commercializzazione negli Stati Uniti. A scoprire la nuova versione di Apple Watch Ultra nel database è stato ParrotSWD che ha condiviso la notizia su X (ex Twitter)

Secondo le indiscrezioni svelate prima del lancio dello smartwatch lo scorso anno, gli analisti pensavano che Apple avrebbe presentato una versione più scura con finitura in titanio. Tuttavia, alla fine, l’azienda ha optato per adottare una soluzione diversa.

Apple stava testando una scocca molto diversa dall’attuale per Watch Ultra ma poi è stata scartata prima del lancio ufficiale dello smartwatch

Purtroppo, non è chiaro il motivo per cui il device non ha avuto un seguito produttivo. Le informazioni a riguardo non sono chiare, tanto che il team di MacRumors ritiene si tratti proprio di un dispositivo realizzato come test ma che non sarà mai realizzato.

Inoltre, le tempistiche sono compatibili con la scadenza dell’accordo di riservatezza con la FCC per la pubblicazione delle foto. Questo ipotesi è supportata dal fatto che si tratta di un modello piuttosto differente dall’Apple Watch Ultra e presenta soluzioni non adottate sul modello commercializzato.

Ricordiamo che l’attuale generazione dello smartwatch è stata presentata a settembre 2023 e Apple Watch Ultra 2 presenta la colorazione naturale in titanio.