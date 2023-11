Il produttore cinese Honor ha fatto il bis annunciando da poco sul mercato mobile ben due nuovi smartphone di rilievo. Stiamo parlando in particolare dei nuovi Honor 100 e Honor 100 Pro, due device dal design molto curato e dalle ottime specifiche tecniche. Ecco qui di seguito i dettagli.

Honor annuncia ufficialmente i nuovi smartphone Honor 100 e Honor 100 Pro

Il produttore cinese Honor ha da poco presentato ufficialmente sul mercato due nuovi smartphone, ovvero i nuovi Honor 100 e Honor 100 Pro. Come già detto in apertura, si tratta di due dispositivi molto curati esteticamente e con un modulo fotografico da una forma inedita.

Honor 100, in particolare, vanta la presenza di un display OLED bordo ai lati con una diagonale da 6.7 pollici con integrato un sensore biometrico per lo sblocco. Sotto alla scocca troviamo l’inedito soc Snapdragon 7 Gen 3, mentre il comparto fotografico è affidato a un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e ad un sensore grandangolare da 12 MP.

Honor 100 Pro, invece, presenta un display più ampio da 6.78 pollici e con due selfie camere poste in alto al centro dello schermo. Le prestazioni, questa volta, sono alla massima potenza grazie al soc Snapdragon 8 Gen 2. Il comparto fotografico, in questo caso, dispone in più di un sensore teleobiettivo in grado di effettuare uno zoom fino a 50x.

Prezzi e disponibilità

I nuovi Honor 100 e Honor 100 Pro saranno disponibili per il momento in Cina ad un prezzo iniziale rispettivamente di circa 320 euro per il primo e circa 440 euro per il secondo. Vi aggiorneremo se arriveranno notizie di un possibile arrivo in Italia.