Il mercato di telefonia ormai è ricco di opzioni e di offerte davvero vantaggiose. A volte scegliere l’operatore giusto per le proprie esigenze può essere, per questo motivo, particolarmente difficile. Se volete cambiare il vostro operatore, ma siete ancora indecisi ho. Mobile potrebbe convincervi a scegliere l’operatore virtuale.

Una delle ultime offerte proposte sul mercato da ho. Mobile mette a disposizione di tutti i novi utenti chiamate, SMS e 180 GB di traffico internet. Il tutto ad un prezzo davvero super vantaggioso.

La sensazionale offerta di ho. Mobile

L’operatore virtuale offre a tutti i suoi clienti una rete in 4G che offre oltre il 98% di copertura sulla nostra Penisola. Inoltre, mette a disposizione un’applicazione attraverso la quale è possibile controllare il proprio saldo, ricevere supporto tecnico, effettuare le ricariche telefoniche e molto altro ancora. Infatti, tra le opportunità fornite dall’app di ho. Mobile troviamo anche la possibilità di personalizzare il proprio numero di telefono, creando la combinazione che più si preferisce.

A tutto questo si unisce una promozione davvero conveniente che potrebbe convincere anche i più indecisi a scegliere l’operatore virtuale. Come già detto, l’offerta offre minuti ed SMS illimitati e 180 Gb di traffico internet. E non solo. Infatti, per questa promozione costo di attivazione e la scheda SIM sono gratuiti. Il costo dell’offerta è davvero molto vantaggioso. Si parla infatti di 7,99 euro mesili. Attivare la promozione è davvero semplicissimo. È possibile, infatti, procedere online o in edicola. Inoltre, anche per chi decide di procedere online è possibile scegliere se ricevere la SIM al proprio indirizzo oppure ritirarla in edicola, pagando con carta o in contanti. Per procedere online basta recarsi sulla pagina web ufficiale dell’operatore e seguire i semplici passaggi forniti nella sezione dedicata.

I nuovi utenti che passano all’operatore virtuale possono scegliere se attivare un nuovo numero di telefono oppure richiedere la portabilità del proprio vecchio numero. A tal proposito, sul sito ufficiale di ho. vengono indicati i gestori telefonici da cui è possibile richiedere la portabilità. Tra questi troviamo: Daily Telecom, Poste Mobile, Coop Voce, Fastweb, Iliad, Lycamobile, Noitel, 2appy Afinna One, CMLink Italy, NV Mobile. Wings Mobile Italia, Conexo Technologies, Foll-In, Optima, Plintron. Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Ovunque, Italia Power, Green Telecomunicazioni MUND_GSM. Spusu Italia, NT Mobile, Élite Mobile, Welcome Italia, Withu, e Rabona Mobile.