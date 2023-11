Fastweb, l'offerta in REGALO per 3 mesi con 150 giga

Attualmente Fastweb è uno dei migliori nel suo campo e lo dimostrano soprattutto i dati. Sono infatti innumerevoli gli utenti che hanno deciso di passare a Fastweb durante questo 2023, con l’ultimo 2022 che era stato un gran trampolino di lancio per una realtà già ben avviata.

Basta poco per scegliere le offerte del provider, che sul sito ufficiale detiene tutte le informazioni necessarie. Inoltre la grande trasparenza è uno dei veri punti di forza: mai nessuno si è lamentato a posteriori di problematiche legate a contenuti o a clausole non scritte. In questo momento l’offerta migliore è sicuramente quella che chiunque troverebbe in cima aperto il sito web. Si tratta di una promo che garantisce tutto ogni mese per un prezzo inferiore alla media.

Fastweb, la nuova Mobile è clamorosa: offre tutto per 7,95 € al mese con 90 giorni gratis

Fastweb garantisce agli utenti di avere tutto ogni mese, tra minuti, giga e soprattutto convenienza. Quest’ultimo aspetto è garantito da un prezzo nettamente più basso rispetto a quelli visti presso altre realtà, il quale oggi consiste in 7,95 € mensili.

Con questo costo ogni 30 giorni, gli utenti avranno minuti senza limiti per telefonare chiunque senza problemi ma soprattutto 150 giga disponibili per la connessione in 5G. Aprendo una breve parentesi su 5G, ricordiamo che Fastweb è l’unico gestore a poter disporre di questo standard di rete tra i virtuali.

Un altro aspetto fondamentale riguarda i primi tre mesi, che saranno infatti totalmente gratis per chi sottoscriverà questa promo. Il prezzo mensile entrerà in vigore dopo 90 giorni dunque.