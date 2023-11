Durante il periodo Black Friday non è raro trovare qualche offerta così appetibile da essere un vero affare. Ci sono così tanti dispositivi in sconto che è davvero difficile scegliere. Nel caso in cui la vostra tv si sia recentemente rotta a causa di un fulmine o per qualsiasi altra ragione, potreste voler approfittare della promozione attiva sulla TCL 43C641.

Questa tv ultrasottile e dai colori brillanti è acquistabile al momento ad un prezzo molto allettante di 359,00€. Il dispositivo è ideale per chi vuole spendere poco senza rinunciare alla qualità e alla risoluzione. Le tecnologie adoperate per la costruzione donano infatti all’utente delle performance di visualizzazione eccezionali.

TV nuova? Acquista la TLC

La tecnologia della TV QLED rappresenta l’avanguardia nell’universo delle immagini, grazie alla tecnologia Quantum Dot che riproduce un’ampia gamma di colori e sfumature, garantendo frame brillanti e realistici. La funzione HDR multiformato del televisore è un ulteriore elemento distintivo. Indipendentemente dalla sorgente, potrai godere di un’eccezionale qualità che offre una gamma dinamica elevata e colori vividi. Per gli appassionati di videogiochi, la funzione GAME MASTER del televisore è un vero punto di forza. Grazie alle tecnologie HDMI 2.1 e ALLM (Auto Low Latency Mode), l’esperienza di gioco raggiunge nuovi livelli. La latenza ridotta e l’impostazione automatica dell’immagine perfetta per il gaming garantiscono un’esperienza di gioco fluida e reattiva.

Inoltre, l’integrazione di Google TV trasforma il tuo televisore in un centro di intrattenimento completo. Raccoglie film, programmi TV e altro ancora da tutte le tue app e abbonamenti, organizzandoli in base alle tue preferenze. Questo rende la ricerca e la fruizione del contenuto un’esperienza più intuitiva e personalizzata. Come per tutte le altre offerte presenti su Amazon in questo periodo, dovete prestare molta attenzione al prodotto, in quanto potrebbero eliminare lo sconto o addirittura finire le scorte.