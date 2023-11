Karim Benzema, il calciatore sta vendendo la sua preziosa BMW i4 M50

La notizia che Karim Benzema, celebre calciatore e vincitore del Pallone d’Oro 2022, abbia messo in vendita la sua BMW i4 M50 del 2022 è un evento di particolare interesse nel mondo degli appassionati di auto e di calcio. Questa decisione arriva nel contesto della sponsorizzazione del Real Madrid da parte di BMW, che annualmente fornisce auto ai giocatori del club. L’anno scorso, Benzema, all’epoca ancora parte del Real Madrid, aveva ricevuto proprio questa berlina premium.

Karim Benzema: le specifiche tecniche

Benzema, noto per la sua passione per le auto di lusso e per una collezione che include diverse Bugatti, ha deciso di vendere la BMW i4 M50. Questa scelta riflette una tendenza comune tra gli appassionati di auto, che spesso aggiornano le loro collezioni vendendo alcuni modelli. La BMW in questione è quasi nuova, avendo percorso solo 2056 chilometri, e viene offerta a un prezzo di 82.000 euro, che rappresenta un risparmio significativo rispetto al prezzo originale.

La BMW i4 M50 è una berlina sportiva elettrica con impressionanti specifiche tecniche, tra cui un’autonomia di 512 chilometri e una potenza di 544 cavalli. Queste caratteristiche la rendono un’opzione attraente per chi è in grado di permettersi un veicolo di questo calibro. Un dettaglio che potrebbe aggiungere valore all’acquisto è la presenza di Benzema al momento della consegna delle chiavi, anche se non è stato specificato se ciò avverrà. Per un appassionato di auto e di calcio, questo potrebbe rappresentare un ulteriore incentivo.

Nel contesto delle vendite di auto di prestigio, è interessante notare che la Mercedes W04, la prima monoposto di Formula 1 con cui Lewis Hamilton ha vinto il suo primo Gran Premio, ha recentemente ottenuto il titolo di vendita più eclatante degli ultimi mesi. Questo veicolo ha un significato storico, avendo segnato l’inizio della straordinaria carriera di Hamilton in F1, e rappresenta un pezzo di storia dello sport automobilistico.