Netflix, le prime TRE serie TV che dovete vedere assolutamente

Il periodo di Netflix è di quelli di massimo splendore, cosa che qualcuno non avrebbe mai pensato. In seguito alla decisione di restringere un abbonamento a più persone ma con un pagamento extra per utilizzare più account, diversi utenti credevano che la piattaforma avrebbe perso.

In realtà c’è stato un aumento clamoroso di piani di abbonamento, con sempre più persone che hanno scelto di abbonarsi. Ad oggi Netflix infatti ha aumentato il numero di utenti e garantisce al suo pubblico un numero di contenuti straordinario.

Già dallo scorso periodo estivo infatti sono state diverse le novità introdotte, le quali hanno riscosso un successo senza precedenti. Il mese di novembre non si sta dimostrando da meno, con serie TV che occupano stabilmente i primi posti della classifica.

Netflix, ecco le migliori serie TV in esclusiva nei primi tre posti

Al primo posto ecco Suburraeterna che consente di conoscere il prosieguo di Suburra con ben 8 episodi in esclusiva.

Al secondo posto non poteva mancare l’ultima stagione di The Crown. Ispirata infatti ad eventi realmente accaduti, questa serie che racconta un profondo dramma, mostra la vera storia della regina Elisabetta II e tutti gli episodi sia politici che personali che hanno contraddistinto il suo lungo regno. Siamo alla stagione numero cinque, che sarà costellata di tanti eventi passati poi alla storia nel corso degli anni.

Al terzo posto invece c’è una grande novità, Il codice del crimine. Ci sarà un caso da risolvere che riguarda una rapina molto particolare. Saranno due gli agenti che affronteranno la situazione per la prima volta.