Starlink è il servizio di connettività internet a banda larga e bassa latenza offerto da SpaceX. L’azienda creata da Elon Musk può contare su una costellazione di satelliti, in orbita intorno alla Terra, che garantisce la copertura internet anche in aree non raggiunte dalla rete cablata.

ai 40 euro dell’attuale offerta. In queste ore, e per un periodo limitato, Starlink è disponibile in Italia ad un prezzo estremamente interessante. Il taglio di prezzo mensile del servizio ha subito una riduzione del 20%, passando dai soliti 50 euro mensili

Ma le offerte continuano. Infatti, oltre alla riduzione dell’abbonamento mensile per usufruire del servizio, Starlink ha un’offerta riservata agli utenti Italiani. L’acquisto del kit Starlink necessario per poter navigare su internet sfruttando la connettività satellitare è scontato del 33%.

Il kit Starlink e il canone mensile hanno subito un interessantissimo taglio di prezzo ma solo per un periodo limitato di tempo

Il prezzo base di 450 euro diventa, così, di 299 euro, una cifra assolutamente vantaggiosa e imperdibile. Inoltre, resta valida l’opzione della prova di 30 giorni in formato soddisfatti o rimborsati. Se il servizio non dovesse soddisfare le aspettative degli utenti, sarà possibile fare il reso di tutto il kit per ottenere un rimborso completo.