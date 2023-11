Chi utilizza molto il computer per questioni lavorative o anche per chi è appassionato di giochi tramite questo dispositivo, avere un monitor che sia in grado di supportare le diverse esigenze è una cosa più che necessaria. Con il passare del tempo e un uso prolungato, lo schermo può perdere qualità, divenire lento, oltre che obsoleto a livello tecnologico. Le aziende produttrici infatti lavorano costantemente per offrire il meglio ai propri clienti.

La Samsung ha per esempio creato il monitor S31C che si adatta a qualsiasi tipologia di utilizzo, riesce a resistere a lunghe ore di lavoro o sessioni di gaming parecchio impegnative. Questo schermo è stato per molto tempo uno dei più apprezzati su Amazon. Non sorprende infatti che esso sia tra i prodotti di punta per le offerte del settore tecnologico di questo Black Friday. Il display infatti può essere acquistato da chi fosse interessato a 89,90€.

Il monitor Samsung che si adatta ad ogni esigenza

Il monitor Samsung S31C rappresenta una solida opzione per coloro che cercano un display di qualità con una serie di caratteristiche avanzate. Il modello possiede una tecnologia di riproduzione a led con una risoluzione da 1920x 1080 pixel ed una grandezza da 24”. I contenuti sono trasmessi in un rapporto 16:9 in HD e il refresh rate è da 75 Hz. Il tempo di risposta risulta essere parecchio interessante ed è di 5 ms.

Il dispositivo è dotato di una tecnologia FreeSync studiata per i gamer, che permette di sincronizzare in maniera efficiente ogni frame della scheda con la trasmissione sullo schermo. In questo modo il monitor riesce ad evitare i fenomeni di screen tearing e di stuttering. A livello di connettività, troviamo differenti tipologia di porte. Un’altra caratteristica che forse potrà interessarvi è la funzione Flicker Free che riduce il tremolio dello schermo e aiuto a prevenire l’affaticamento degli occhi. Sempre per preservare la vista dell’utente, l’opzione Eye Saver Mode diminuisce l’emissione della luce blu.

Il monitor Samsung S31C offre quindi una combinazione di specifiche che lo rende adatto sia per l’uso quotidiano che per il gaming, garantendo un’esperienza visiva di alta qualità e una serie di funzioni avanzate per il comfort degli occhi ed efficienza energetica.