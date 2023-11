Nel corso di questa stagione autunnale, in attesa di scoprire quelle che saranno le occasioni legate al Black Friday, TIM non si lascia cogliere impreparata ed offre a tutti i suoi clienti la possibilità di accedere a promozioni molto vantaggiose per costi e per soglie di consumo.

TIM, le grandi tariffe per il mese di novembre Nel novero delle grandi iniziative che il gestore assicura a tutti i suoi abbonati spicca certamente la Gold Pro. Gli utenti che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e ben 70 Giga per la connessione di rete, con un costo mensile pari a soli 7,99 euro ogni trenta giorni. In alternativa, un’altra ricaricabile di TIM da non sottovalutare è la Steel Pro. Gli utenti che optano per questa tariffa pagheranno un canone mensile il cui valore sarà pari a soli 6,99 euro. I consumi, in tale caso, prevedono chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti da inviare a chiunque e ben 60 Giga per la connessione di rete con la garanzia del 5G incluso.