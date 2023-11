Apple adotterà uno standard di messaggistica che migliorerà lo scambio di messaggi tra un iPhone e un dispositivo Android. L’azienda ha confermato che adotterà i Rich Communication Services (RCS) “entro la fine del prossimo anno”.

RCS è considerato uno standard del settore per la messaggistica e consente agli utenti di inviare e ricevere foto e video di alta qualità, chattare tramite Wi-Fi e dati mobile. Gli utenti sono in grado di vedere quando i messaggi sono stati letti oltre ad una vasta gamma di tante altre funzionalità che attualmente non sono disponibili. Funzionano secondo uno standard simile durante la messaggistica tra un iPhone e Android.

Fino ad ora, Apple si è concentrata sul proprio sistema di messaggistica – iMessage – che consente una comunicazione continua tra iPhone con svariati vantaggi. Nel corso del prossimo anno aggiungeremo il supporto per RCS Universal Profile, attualmente adottato dalla GSM Association. Senza alcun dubbio il sistema RCS Universal Profile offrirà una migliore esperienza di interoperabilità rispetto a SMS o MMS tra diversi dispositivi e sistemi operativi.

L’adozione di RCS insieme a iMessage renderà probabilmente l’esperienza di chattare con un utente Android da un iPhone più vicina all’esperienza di iMessage. In una dichiarazione rilasciata al sito di notizie di settore 9to5Mac, Apple ha dichiarato: “Entro la fine del prossimo anno, aggiungeremo il supporto per RCS Universal Profile, lo standard attualmente reso noto dalla GSM Association. Crediamo che RCS Universal Profile offrirà una migliore esperienza di interoperabilità rispetto a SMS o MMS”.

L’annuncio della modifica proposta arriva anche mentre le autorità di regolamentazione dell’UE continuano a fare pressione su Apple affinché renda iMessage più interoperabile con altri servizi nell’ambito del suo nuovo Digital Services Act. Trattasi di una legislazione progettata per tenere a freno i giganti della tecnologia, migliorare la concorrenza e, in definitiva, fornire servizi migliori e più accessibili per i consumatori. All’inizio di questa settimana, il produttore di smartphone Nothing ha anche rivelato che i suoi telefoni Android avrebbero iniziato a supportare iMessage tramite una nuova app.