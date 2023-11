L’Amazon Black Friday focalizza la propria attenzione anche sul mondo del fai-da-te, infatti sono tantissimi i prodotti del settore proposti a prezzi ridotti rispetto al listino, come nel caso del set di punte per metallo di Bosch Professional, adatte per trapano con mandrino classico, e dimensioni della punta che vanno da 1 a 13 millimetri (di diametro).

Il prodotto viene consegnato direttamente agli utenti in una comoda custodia in plastica, di colorazione grigia con chiusura rossa, all’interno della quale si trovano le 25 punte che compongono tutto il set dedicato esclusivamente al metallo (non ad altri materiali). Le dimensioni della custodia non sono eccessive, infatti raggiungono 198,1 x 114,9 x 58,8 millimetri, così da essere sicuri di poterla trasportare senza problemi dovunque si desideri.

Bosch, il set di punte per trapano costa davvero poco

Gli utenti devono subito acquistare il set di punte da trapano di Bosch per un semplice motivo: è molto ricco di varianti e di possibilità di utilizzo, forse uno dei migliori in circolazione, in quanto è difficilissimo riuscire a trovare un set dedicato al metallo che sia in grado di mettere a disposizione ben 25 dimensioni differenti.

Il suo prezzo attuale è tutt’altro che elevato, date le premesse, infatti può essere acquistato con un esborso finale di soli 20,99 euro, a partire comunque da una spesa di 24 euro circa, almeno per quanto ne concerne l’ultima offerta applicata da Amazon.

Versatilità nell’utilizzo per la foratura, ma anche nell’approccio con il trapano, infatti le punte incluse nel set potranno essere sfruttate su qualsiasi prodotto, a prescindere dalla marca o dal brand di appartenenza.