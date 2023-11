L’argomento tocca da vicino tutti gli utenti che hanno un dispositivo smartphone non proprio di ultima generazione. Questi dispositivi, con qualche anno alle spalle, presentano ancora una connettività inferiore rispetto ai nuovi dispositivi che ormai sono lanciati verso il 4 e il 5G. Dunque, quando la rete 2G verrà dismessa potrebbe costringere tutte questi utenti a dover lasciare i loro fidati amici. Ma quando verrà effettivamente dismessa la rete 2G in Italia e all’estero? La risposta può rassicurare tutti gli utenti coinvolti. Infatti, sembra che ci vorrà decisamente più tempo del previsto. Vediamo insieme quali potrebbero essere le effettive tempistiche.

Il tempo necessario alla rete 2G per essere dismessa

Bisogna ovviamente tenere conto che i tempi possono variare a seconda del Paese in cui ci si ritrova. Ad esempio, secondo quanto riportato da PhoneArena, in America, a partire dall’inizio dello scorso ottobre, è già iniziato lo shutdown della rete 2G. In particolare, la rete 2G è stata dismessa a partire da uno dei principali provider americano ovvero T-Mobile. Questo provider rappresenta un caso virtuoso. Infatti, l’azienda ha anticipato il shutout delle reti 2G di sei mesi, essendo stato programmato per aprile 2024. Altre compagnie invece, come AT&T e Verizon hanno già proceduto a chiudere tempo fa le loro reti 2G. Per Verizon, infatti, è avvenuto nel 2021. Mentre per AT&T è avvenuto addirittura prima, nel 2017 ovvero appena la tecnologia è risultata poco usata dalla maggior parte degli utenti.

In generale, le aziende che forniscono connessioni a internet stacco continuando ad offrire opzioni che riguardano anche il 2G, ma nonostante questiono sono in tanti quelli che stanno pensando di abbandonare la rete 2G per potersi concentrare sullo sviluppo di tutti i sistemi di nuova generazione.

Qual è la situazione in Europa?

Per quanto riguarda l’Europa, invece, è in particolare l’Italia, le cose non stanno andando esattamente come in America. Qui, infatti, l’addio alla rete 2G si sta dimostrando molto più lento. Sono molti quelli che pensano che si potrà effettivamente parlare di rete 2G dismessa definitivamente e completamente a partire dal 2029. Dunque, ci vorranno all’incirca poco più di cinque anni.

Ovviamente queste tempistiche sono particolarmente dilatate. Ed è paradossale se pensiamo che invece il processo di dismissione della rete 3G è avvenuto molto prima, ovvero nel 2022. Ma perché mantenere ancora attiva la rete 2G quando quella 3G è stata già dismessa? La risposta è semplice. La rete 2G viene ancora utilizzata su tutti i dispositivi che utilizzano le SIM M2M (machine to machine).

In questa particolare categoria rientrano tantissimi dispositivi che continuiamo ad usare quotidianamente come ad esempio POS, contatori elettrici e sistemi antifurto. Tutti questi device, in caso di dismessa totale della rete 2G, dovrebbero essere sostituiti in massa.