Ogni mese il colosso dello streaming Netflix aggiorna il suo catalogo con tanti nuovi contenuti multimediali. Tuttavia, oltre ai nuovi titoli, vengono a volte cancellati ufficialmente dal catalogo altrettanti titoli. Per questo mese, in particolare, gli utenti dovranno dire addio a quattro note serie tv, dato che l’azienda ha deciso di cancellarle in maniera definitiva dal suo catalogo multimediale. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

Netflix si prepara a dire addio a queste note serie tv

Anche per questo mese, Netflix ha comunicato di aver cancellato alcune note serie tv. Capita infatti che il colosso dello streaming prenda decisioni del genere, soprattutto a causa degli ascolti bassi e delle cattive recensioni. In queste ore, in particolare, è stata comunicata la cancellazione di quattro serie tv.

La prima di queste è Tenebre e ossa. Si tratta della serie tv fantasy ispirata ai romanzi di Leigh Bardugo. Quest’ultima, dopo solo due stagioni, è stata cancellata e per questo non arriverà mai sul catalogo una terza stagione. Assieme ad essa, anche le serie tv Agent Elvis, Captain Fall e Farzar sono state cancellate e non riceveranno più aggiornamenti.

Si tratta senz’altro di una brutta notizia per tutti coloro che erano diventati fan di queste serie tv. Ricordiamo però che comunque Netflix aggiorna costantemente il suo catalogo con tanti nuovi titoli interessanti. Per questo mese, in particolare, è arrivata la sesta e ultima stagione di The Crown ed è anche arrivata la sesta stagione della serie tv The House of Cards.