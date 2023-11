La piattaforma Amazon sta proponendo lo smartphone Motorola Moto E13 a soli 70 euro sul proprio e-commerce.

Si tratta di uno smartphone Android di buon livello, fortemente votato all’imaging, in grado di soddisfare anche l’utente più esigente. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Motorola Moto E13 a 70 euro su Amazon

Sorprende il display Touchscreen da 6.5 pollici che pone questo Motorola al vertice della categoria. Risoluzione di 1600×720 pixel. Sul versante delle funzionalità a questo Motorola Moto E13 non manca davvero nulla. A cominciare dal modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.

Questo Motorola Moto E13 è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 13 megapixel che permette al Motorola Moto E13 di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 4163×3122 pixel e di registrare video in fullHD alla risoluzione di 1920×1080 pixel.

Monta un processore T606 Unisoc con GPU Mali-G57, 2 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB con MicroSDXC. Il sistema operativo pre installato è Android 13 Go Edition e la batteria è da 5000 mAh. Potete acquistarlo per soli 70 euro seguendo questo link.