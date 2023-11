Se siete alla ricerca di uno smartwatch con tantissime funzioni ad un prezzo onesto, vi consigliamo di dare un’occhiata ad Amazfit GTS 4 Mini proposto sulla piattaforma Amazon.

Il dispositivo in questione è attualmente proposto con il 10% di sconto, arrivando a pagarlo meno di 90 euro. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Amazfit GTS 4 Mini in offerta su Amazon

Con il suo ampio display HD AMOLED da 1,65 pollici, questo orologio presenta un rapporto schermo-corpo più elevato rispetto alla generazione precedente e un’alta risoluzione per un’esperienza visiva vibrante e coinvolgente. Lo schermo può anche essere sempre acceso in modo che i tuoi dati siano sempre visibili e la tua GTS 4 Mini sia sempre sbalorditiva.

Monitora la saturazione di ossigeno nel sangue e il livello di stress della frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, o testali facilmente tutti e 3 contemporaneamente, con un solo tocco dell’orologio. Il GTS 4 Mini può anche inviare utili promemoria sulla salute per anomalie: frequenza cardiaca alta o bassa, bassi livelli di SpO2 e alti livelli di stress.

GTS 4 Mini può tenere traccia dei dati sportivi per più di 120 sport diversi, per soddisfare le tue esigenze, qualunque sia lo sport che ami. E per passare facilmente ai tuoi allenamenti preferiti, GTS 4 Mini è in grado di riconoscere automaticamente 7 sport. Queste funzioni e moltissime altre potrebbero essere vostre a soli 89 euro seguendo questo link.