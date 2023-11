Perché siamo tanto attratti dalle immagini enigmatiche? Perché hanno così successo? Forse è la voglia di sfidare sé stessi e dimostrare la propria intelligenza. Potrebbe anche essere perché concentrandoci su di esse, riusciamo a spegnere i pensieri preoccupanti. Le motivazioni sono molteplici. Sta di fatto che un’illusione ottica è capace di coinvolgere tantissime persone, o nel caso del web utenti.

Sui social questi rompicapi impazzano sempre di più, ma non si tratta solo di un gioco. I vantaggi di mettere alla prova la propria mente sono tanti. A dirlo sono anche i medici, che hanno stabilito l’utilità del risolvere un’illusione al giorno. In questo modo, infatti, si riesce ad allenare una parte che solitamente trascuriamo o sovraccarichiamo: il cervello. Alcuni le hanno definite proprio come una palestra per la nostra importante materia grigia.

L’illusione del contadino alla ricerca di sua moglie

Nell’illusione di questa volta, in primo piano appare un contadino preoccupato. All’interno si nasconde un profondo enigma per la nostra percezione visiva. Il viso di sua moglie è celato in qualche angolo. L’attenzione è ovviamente catturata dall’uomo con il forcone e con l’espressione pensierosa, ma forse (e diciamo forse) non è lì che dovreste guardare. La risposta potrebbe essere tra gli alberi, i cespugli o tra i dettagli della capanna, non possiamo dirvelo.

Vogliamo rendere la sfida più “piccante”? Per vincere dovrete trovare la moglie entro 11 secondi. Non sarà affatto semplice, anche perché nelle vicinanze non sembra esserci nessuno! Soltanto il 2% ci è riuscito, vi avvisiamo. Se vorrete trovare la soluzione, dovreste cambiare forse la prospettiva con cui osservate il disegno. Inclinate la testa o girate il dispositivo, sembra strano ma potrebbe funzionare.

Andate oltre i confini stabiliti dal vostro cervello e non focalizzatevi solo su ciò che appare. Significati più profondi si celano in questa illusione e in tutte le immagini simili. Rispettate il tempo dato per migliorare le vostre capacità di elaborazione e nel caso non riusciste a trovare il volto ritentate. Allenandovi con una certa costanza potreste abituarvi a questa tipologia di esercizio, tanto da divenire veri campioni. Non dovete prendere la cosa troppo sul serio, altrimenti che divertimento c’è? Ricordate che si tratta pur sempre di un gioco con cui potreste addirittura rilassarvi un po’.