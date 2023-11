Avere un robot aspirapolvere e lavapavimenti è sicuramente il modo migliore per ottimizzare le pulizie nella vostra casa, soprattutto se questo robot è in offerta.

La piattaforma Amazon lo sta infatti proponendo ad un prezzo scontato del 40% rispetto al prezzo da listino. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Xiaomi Robot Vacuum S12 in super offerta su Amazon

Il Robot aspirapolvere S12 di Xiaomi è dotato di tecnologia di navigazione laser, in grado di eseguire scansioni a 360°, identificare ottimamente l’ambiente domestico e creare una mappa dell’abitazione accurata; connetendo il robot all’app Xiaomi Home puoi personalizzare la programmazione di pulitura per una ottima efficienza.

Il potente motore senza spazzole da 4000Pa rimuove polvere e capelli con facilità; e dotato anche di un contenitore 2-in-1 per acqua e polvere, per una pulizia ottima e conveniente. Il serbatoio dell’acqua intelligente rilascia l’acqua in modo uniforme per offrire un’umidità costante senza bagnare il pavimento; sono disponibili tre diverse impostazioni dell’acqua per i diversi materiali del pavimento.

La pulizia a forma di S offre la ottima efficienza, mentre quella a forma di Y simula la pulizia manuale, lavando ripetutamente da sinistra a destra per offrire una rimozione efficace delle macchie sul pavimento; i sensori multipli permettono al robot di riconoscere gli ostacoli riducendo le possibilità di rimanere bloccato o di subire urti. La batteria da 3200mAh permette di ottenere un’autonomia fino a 130 minuti in modalità standard. Seguendo questo link lo potete acquistare al prezzo di 219.99 euro invece di 359.99 euro.