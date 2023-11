Acquistare una smart TV di casa Samsung può essere considerato il giusto investimento per tutti coloro che vogliono godere di incredibili prestazioni, riuscendo comunque a spendere una cifra non eccessivamente elevata, se pensate che al giorno d’oggi sono richiesti solamente 342 euro per il suo acquisto.

Il modello in promozione è il Samsung TV Crystal, più precisamente UE50AU7090UXZT, una smart TV da 50 pollici di diagonale, lanciata sul mercato dall’azienda sudcoreana verso la fine del 2021, con risoluzione Ultra HD, definita comunemente 4K, e classe energetica G. Il pannello è un classico IPS LCD, ma data la sua natura, con la presenza del sistema operativo e della connettività WiFi.

Samsung, splendida promozione sulla smart TV

Il prezzo attivato sul prodotto è davvero conveniente, poiché al giorno d’oggi gli utenti sono liberi di raggiungere un risparmio più unico che raro, se considerate che il listino originario sarebbe stato di 469 euro, ma approfittando della riduzione del 27% che Amazon ha deciso di attivare nel periodo, la spesa finale scende a soli 342,99 euro.

La colorazione attualmente disponibile è interamente nera, con i piedini laterali che permettono di raggiungere dimensioni di 111,2 x 72,4 x 25,2 centimetri, ed un peso che comunque non è particolarmente elevato. In confezione trova posto il classico telecomando per il controllo da remoto, con annesse le pile per garantirne il funzionamento.

Il processore Crystal 4K permette di godere di ogni singola sfumatura dei colori, l’HDR rende le scene buie molto più luminose e nitide, mentre grazie al Motion Xcelerator, il prodotto diventa fondamentalmente ottimo anche per il gaming di ultima generazione.