Sono molte le celebrità che decidono di acquistare automobili rare e in edizione limitata, Ad esempio Arnold Schwarzenegger ha acquistato una delle sei rarissime Eagle Speedster proprio qualche tempo. Shaquille O’Neal, ex cestista, possiede una versione esclusivissima e realizzata su misura della Rolls-Royce Phantom ideata da Mansory. Ma non sono gli unici casi, come abbiamo detto sono molti i vip a possedere pezzi unici al mondo e in particolare Jay-Z sembra aver superato tutti.

In questo caso si va ben oltre l’esclusività, infatti, di questo veicolo esiste un solo modello in tutto il mondo. Parliamo della Maybach Exelero dal valore di 8 milioni di dollari. Questo incredibile esemplare, di proprietà di Jay-Z, attira l’attenzione di tutti i collezionisti più accaniti.

L’esclusiva Maybach di Jay-Z

L’automobile, unico esemplare in tutto il mondo, è stata prodotta nel 2005 ed è nata dalla collaborazione di ingegneri e designer Maybach con Chrysler. La Maybach Exelero prende ispirazione dalla berlina 57 ed è stata progettata per essere un banco di prova per testare una nuova tipologia di pneumatici. Il modello è rimasto unico al mondo e questo l’ha reso un esemplare particolarmente appetibile per tutti gli appassionati.

Per quanto riguarda la sua scheda tecnica l’auto è dotata di un motore V12 biturbo da 5,9 litri in grado di erogare 700 cavalli. Il peso complessivo della vettura è di 2660 kg ed ha la capacità di raggiungere la velocità massima di 350 Km/h. Tali peculiarità rendono questo particolare modello, molto raro ed esclusivo, particolarmente appetibile. Si sa che nel collezionismo, gli oggetti unici in tutto il mondo sono quelli più richiesti e questo vale anche in ambito automobilistico.

Inizialmente la Maybach Exelero era di proprietà di un collezionista privato e gestita da Mechatronik. L’esclusivissima vettura ha però da sempre attirato l’attenzione di tutti. Ad esempio, Shawn Corey Carter (Jay-Z), il noto rapper americano, aveva richiesto e poi utilizzato la Maybach Exelero nel 2006 in uno dei suoi video musicali. Il video in questione era della canzone “Lost One”. Da quel momento sembra proprio che il rapper non abbia smesso di pensare alla Maybach e infatti, nel 2011, Jay-Z è riuscito ad acquistare l’auto super esclusiva dal valore di 8 milioni di dollari.