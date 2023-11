WhatsApp, nuova funzione di ricerca e aggiornamento per la SICUREZZA

In pochi sapevano che WhatsApp stesse per lanciare un nuovo aggiornamento, eppure eccolo qui. Secondo quanto riportato è ora disponibile la ricerca per data, che sia quella riguardante un link, una foto, un video o una semplice conversazione.

In realtà l’applicazione ha riportato anche un altro aggiornamento, ovvero quello che consente di verificare l’accesso tramite e-mail.

WhatsApp: arriva la ricerca per data come gli utenti richiedevano da tantissimo tempo

Per quanto riguarda la ricerca per data, bisognerà selezionare l’icona del calendario che si manifesterà non appena si selezionerà la lente di ingrandimento per ricercare. A quel punto l’utente dovrà scegliere il giorno, il mese e l’anno per restringere il campo di ricerca, riuscendo così ad ottenere più rapidamente quello che vuole trovare.

In questo modo sarà molto più semplice navigare attraverso la cronologia delle chat, avendo a disposizione la possibilità di ritrovare un video, una foto, un collegamento, una conversazione o un qualsiasi altro file. La ricerca potrà essere mirata: gli utenti potranno infatti anche scegliere cosa cercare, proprio tra file, video, foto e quant’altro.

Come abbiamo già detto, questa funzione risulta già attiva per l’applicazione mobile. Coloro che invece la usano tramite desktop, dovranno attendere ancora un po’ prima che arrivi.

In merito alla nuova funzione di verifica per la sicurezza tramite e-mail, tutto arriverà a breve. WhatsApp consentirà di associare un indirizzo e-mail al proprio account in modo da poter ricevere un link di verifica in posta elettronica. Questo renderà il proprio account ancora più invalicabile per i truffatori.