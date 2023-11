CoopVoce è un operatore italiano che offre servizi di telefonia mobile, sia per privati che per aziende. Fondata nel 2007 come cooperativa, la società si caratterizza per l’attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale, nonché per l’impegno verso i propri soci e clienti. Tra le offerte nel suo vasto portafogli si possono trovare piani tariffari convenienti e personalizzabili, senza costi nascosti né vincoli contrattuali. Inoltre, l’operatore mette a disposizione smartphone e tablet diversi tra cui scegliere, con la possibilità di pagare a rate senza interessi. L’azienda si distingue anche per l’attenzione alla digitalizzazione e all’innovazione: permette di gestire facilmente le proprie offerte e il proprio credito residuo, nonché di attivare servizi aggiuntivi come roaming internazionale e chiamate all’estero. CoopVoce, poi, è stato uno dei primi operatori in Italia ad aver introdotto la tecnologia eSIM, che consente di attivare una nuova SIM direttamente sul proprio smartphone senza dover acquistare una fisica (se il dispositivo è compatibile). Sconti sulle tariffe CoopVoce Evo

I pacchetti CoopVoce Evo sono tra i migliori presenti nel settore. Ognuno ha caratteristiche differenti, in modo da adattarsi alle richieste di Giga o di chiamate. Ciò che le accomuna è che le tariffe restano stabili nel tempo: il gestore non rincara i prezzi all’improvviso, sono fissi.

L’offerta speciale, attivabile fino a dicembre, che vi segnaliamo è la magnifica EVO 100. Cosa vi dona? Come prima cose, sappiate che, poggiandosi sulla rete TIM, la velocità di navigazione e la copertura saranno più che ottime anche in 4G. I giga a vostra disposizione, come forse avrete già intuito sono 100. Sono poi inclusi 1000 messaggi per contattare chiunque vogliate alla vecchia maniera (e non su Whatsapp) e chiamate senza limiti per telefonare vostra nonna e farvi spiegare per filo e per segno la ricetta delle lasagne.

La promozione si rinnoverà automaticamente lo stesso giorno per sempre. L’attivazione può essere richiesta direttamente sul sito CoopVoce e la SIM verrà spedita a casa o in store (potreste approfittare e fare una bella spesa).

Nel caso il vostro smartphone sia compatibile, come accennato, potrete chiedere la eSIM risparmiando anche sulla plastica e riducendo di molto i tempi. Non dovrete aspettare che la scheda vi venga spedita! La spesa di attivazione in tutti i casi è di 10 euro una tantum, mentre la promo CoopVoce EVO 100 ti costerà appena 6,90 euro al mese! Sappi che hai tempo fino al 6 dicembre.