Il morbo di Parkinson è una delle malattie neurodegenerative più temute della nostra epoca, quest’ultima è un disordine motorio che nasce da un problema a livello del sistema nervoso centrale, nel dettaglio è causato da una moria improvvisa delle cellule che compongono la sostanza nera e che sono responsabili della produzione di dopamina, importante nella regolazione dei sistemi motori extrapiramidali.

Tra i sintomi principali del morbo in questione abbiamo disturbi motori quali: tremori diffusi, rigidità, difficoltà nel mantenere l’equilibrio e l’andatura e dunque anche nel camminare, una serie dunque di deficit che comporta un calo della qualità della vita davvero disabilitante per la persona che ne soffre.

Un rivoluzionario impianto cambia le cose

A dare speranza a coloro che soffrono di questa malattia è Marc, un uomo francese di 63 anni che soffre di Parkinson da circa 20, quest’ultimo non riusciva neanche più a camminare all’interno di una stanza e ha dunque deciso di sottoporsi ad un intervento sperimentale i cui risultati hanno lasciato sorpresi tutti.

A seguito dell’inserimento di un impianto nel midollo spinale, l’uomo ha percorso 6Km a piedi senza nessun tipo di problema, lasciando tutti stupiti e aprendo a una miriade di possibilità grazie a questo chip rivoluzionario, ma come funziona ?

In sostanza a controllare l’equilibrio e i movimenti sono gli impulsi che dal centro arrivano in periferia fino ai muscoli, nel caso dell’uomo il chip è riuscito a filtrare gli impulsi patologici derivati dal Parkinson consentendo una normale connessione motoria che ha riportato l’uomo a camminare normalmente per una distanza prima impensabile.