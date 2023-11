Il settore dei pannelli solari sta vivendo una fase di grande sviluppo e innovazione. Oggi, anche un semplice tavolo da giardino può diventare una fonte di energia grazie alla tecnologia. La Technaxx, un’azienda tedesca, ha creato infatti un tavolino “ibrido” che sfrutta il sole per generare fino a 400 W di potenza. Questo tavolino rappresenta una soluzione pratica e sostenibile per produrre energia pulita e rinnovabile, senza dover dipendere dalle risorse energetiche tradizionali.

Oltre ad essere funzionale, può anche alimentare i dispositivi elettronici collegati ad esso. Questo lo rende una scelta ecologica e conveniente per chiunque voglia risparmiare sulla bolletta dell’elettricità. La sua capacità di ospitare fino a 8 persone lo rende perfetto per le riunioni di famiglia o per le feste all’aperto. Grazie al suo design Plug & Play, può essere utilizzato immediatamente senza alcuna installazione. Il piccolo inverter integrato, poi, consente di convertire la corrente continua dei pannelli in quella alternata a 230 V. Così facendo, il dispositivo diviene compatibile con qualsiasi device o elettrodomestico che si utilizza a casa, alimentabile grazie alle prese elettriche classiche.

Come fa un tavolo a creare energia

Il tavolo prodotto dalla Technaxx sembra essere un’ottima soluzione per coloro che vogliono sfruttare la luce solare per produrre energia elettrica. Grazie all’efficienza dei suoi moduli fotovoltaici al 20,97%, questo strumento è in grado di generare una potenza di output di 410 W. Questo dettaglio lo rende particolarmente adatto per terrazze, giardini, balconi ed altri luoghi all’aperto sotto il sole. La genialità del tavolo sta anche nel fatto che lo si può inclinare di 30, 20, o 35 gradi per permettere un maggior assorbimento della luce, con la consequenziale produzione di più energia.

Il tavolino può generare dai 1,04 ai 1,37 kWh in un solo giorno, il che significa che ogni anno può originare dai 380 ai 500 kWh. Non male per un qualcosa che rimane fermo tutto il tempo e non è ingombrante. Anche se il prezzo è superiore rispetto a un tavolo in plastica standard, è possibile recuperare la spesa grazie all’energia prodotta. Sul sito Technaxx, infatti, è stimato un risparmio di ben 951 euro.