BRA.VO S, il dispositivo che trasforma l'aria della tua casa in un'oasi di purezza

Vortice, azienda di spicco nel settore della gestione ambientale domestica, ha introdotto BRA.VO S, un dispositivo intelligente progettato per monitorare e migliorare la qualità dell’aria all’interno delle abitazioni. Questo sensore ambientale avanzato è la risposta alle crescenti preoccupazioni riguardo agli inquinanti interni, che possono sfuggire alla nostra attenzione anche in ambienti domestici apparentemente puliti e ben areati.

BRA.VO S: il sensore rivoluzionario

Il sensore BRA.VO S è un baluardo contro gli inquinanti principali come il particolato solido (PM), i composti organici volatili (VOC), la CO2 e il microparticolato (PM 2.5 e PM 10). Questi elementi possono accumularsi in spazi chiusi come lavanderie o taverne, o in stanze esposte a vie trafficate, dove l’aria potrebbe non essere ideale per la salute.

La tecnologia di BRA.VO S si inserisce perfettamente nel contesto delle smart homes, dove la domotica offre già un’ampia gamma di comodità e funzionalità, dalla gestione degli elettrodomestici all’interazione con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant. Con BRA.VO S, Vortice estende la capacità di controllo della casa intelligente anche alla qualità dell’aria, un aspetto fondamentale per il benessere degli occupanti.

Il dispositivo si distingue per la sua capacità di interagire con altri sistemi di gestione dell’aria di Vortice, come il Recuperatore di calore monostanza BRA.VO M, gli Aspiratori BRA.VO Q e i Recuperatori di calore centralizzati IoT NETI e FLAT. BRA.VO S si collega tramite Wi-Fi e può regolare automaticamente il funzionamento di questi sistemi in base ai livelli di inquinanti rilevati, garantendo così un ambiente interno salubre.

Un indicatore luminoso sul dispositivo segnala la qualità dell’aria: una luce gialla avvisa quando la qualità è buona o se uno degli inquinanti supera i limiti consigliati. Inoltre, per un controllo ancora più comodo e immediato, le notifiche possono essere inviate direttamente al cellulare dell’utente attraverso un’app dedicata, permettendo un monitoraggio costante anche a distanza. Compatibile con Apple HomeKit, BRA.VO S si integra nell’ecosistema Apple, facilitando il controllo di tutti i dispositivi connessi attraverso la piattaforma. Questa integrazione assicura un’esperienza utente fluida e intuitiva, rendendo la gestione della qualità dell’aria un aspetto semplice e accessibile all’interno della vita quotidiana.