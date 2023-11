Tim è l’operatore telefonico che al pari di Vodafone, gode del predominio del mercato del settore delle telecomunicazioni.

Il gestore offre infatti servizi di qualità a prezzi super convenienti, garantendo sempre la massima copertura di rete.

La rete offerta da Tim è così stabile e qualitativamente efficiente che viene presa in prestito anche dai numerosi operatori virtuali presenti nel mercato attuale.

L’offerta per la rete mobile che vi stiamo per presentare è valida per tutti coloro che sono clienti TIM sulla linea fissa, ed è attivabile per tutta la famiglia.

TIM Giga Power Famiglia 5G: tutti i dettagli dell’offerta

La promo di cui vi parleremo è la TIM Giga Power Famiglia 5G, che a soli 5.99 euro al mese, comprende:

Internet illimitato per tutta la famiglia la massima velocità del 5G, la più potente del mercato attuale e per tutti i disponibili compatibili;

verso tutti; Servizio di Ricarica Automatica;

Servizio di Hotspot e Roaming incluso;

e incluso; App MyTim con la propria area personale, su cui potete monitorare l’avanzamento della vostra offerta, il credito residuo e valutare tutte le altre promozioni attivabili sul vostro stesso numero;

affidabile e continuo; Massima copertura di rete su tutto il territorio italiano.

Oltre ai servizi che vi abbiamo appena indicato, potrete ottenere anche il Tim Modem WiFi al prezzo di 29.90 euro e la Webcam, disponibile a soli 3 euro.

Per informazioni più dettagliate a riguardo o per consultare tutte le altre promo disponibili per la linea fissa o mobile, potete facilmente consultare il sito ufficiale dell’operatore telefonico.

Tim fornisce la soluzione ideale per tutte le esigenze !