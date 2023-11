iPhone, con questo trucco puoi avere il tasto azione anche sui vecchi dispositivi

L’innovativo tasto azione, una delle caratteristiche distintive dei nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max, ha suscitato notevole interesse per la sua capacità di essere personalizzato per eseguire rapidamente diverse funzioni. Questa funzionalità, che arricchisce l’esperienza utente, non è tuttavia esclusiva dei modelli più recenti; anche gli utenti di iPhone precedenti possono godere di opzioni simili grazie alle funzionalità offerte da iOS.

iPhone: come riprodurre il back tap?

Una delle prime soluzioni per emulare il tasto azione è il back tap, introdotto con iOS 14. Questa funzione consente di eseguire azioni personalizzate semplicemente toccando due volte la parte posteriore del dispositivo. È facilmente configurabile attraverso il menù Accessibilità e offre un modo intuitivo e rapido per interagire con il telefono senza dover navigare attraverso i menù.

In alternativa, gli utenti possono sfruttare l’AssistiveTouch, una funzionalità che introduce un pulsante virtuale su schermo su iPhone e iPad. Questo pulsante può essere completamente personalizzato per accedere a una varietà di funzioni, rendendolo uno strumento versatile per chi cerca maggiore accessibilità o semplicemente un modo più rapido per eseguire determinate operazioni.

I widget, inoltre, giocano un ruolo fondamentale nella personalizzazione dell’interfaccia utente. Utilizzando l’applicazione Comandi e il relativo widget, è possibile creare scorciatoie personalizzate che attivano funzioni specifiche in base alle preferenze individuali. Questo metodo offre un alto grado di personalizzazione e può migliorare significativamente l’efficienza nell’uso quotidiano del dispositivo.

Una funzionalità meno conosciuta ma altrettanto utile è la possibilità di riassegnare il pulsante del volume per emulare il tasto azione. Questo può essere realizzato attraverso la funzione di riassegnazione disponibile nelle impostazioni di iPhone, permettendo così di utilizzare i pulsanti fisici del dispositivo per attivare funzioni personalizzate.

Le recenti voci di corridoio suggeriscono che Apple potrebbe estendere il tasto azione a tutti i modelli della futura linea iPhone 16, previsti per l’anno successivo. Queste anticipazioni includono anche potenziali aggiornamenti nella meccanica e nel design del pulsante, suggerendo che l’azienda sta cercando di migliorare ulteriormente questa funzionalità per renderla ancora più integrata e utile nell’ecosistema iPhone.