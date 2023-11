Avete mai sentito parlare di Flipper Zero?

Ebbene, se non avete assolutamente idea di cosa sia e, in più, avete un iPhone, non potete perdervi questo articolo.

Il Flipper Zero è un piccolissimo dispositivo di recente realizzazione, in apparenza assolutamente innocuo, il cui

design ricorda molto quello dei vecchi Tamagotchi. Si tratta però di una particolare tecnologia hardware portatile, in grado di interagire con i sistemi per il controllo di accessi.

In parole povere, questo piccolo aggeggio riesce a eludere i “sistemi di sicurezza” e ad avere libero accesso in qualsiasi dispositivo tecnologico, come cancelli, garage, telecomandi e persino nei vostri smartphone, il tutto grazie alle sue funzionalità Bluetooth.

Tenete lontani i vostri iPhone dal Flipper Zero

Dunque, Flipper Zero è un dispositivo molto pericoloso per la tutela della vostra privacy, ma risulta esserlo ancora di più per chiunque possegga un iPhone, in particolare per tutti coloro che hanno installato la nuova versione del sistema IOS 17.

Ad accorgersi di questo pericolo è stato proprio il ricercatore di sicurezza, Jeroen van der Ham, il quale, durante un viaggio in treno, ha notato delle anomalie nel funzionamento del suo iPhone. In particolare, sullo schermo, hanno improvvisamente iniziato ad apparire una serie di finestre pop-up, fino a quando il telefono non ha preso a riavviarsi da solo.

Ebbene, il ricercatore, dopo un’attenta analisi, è riuscito ad identificare il suo “aggressore”: un uomo presente all’interno della sua stessa carrozza con in mano un Flipper Zero.

Proprio così, il dispositivo, era riuscito ad introdursi all’interno dell’iPhone grazie all’utilizzo di un firmware personalizzato, in grado di inviare avvisi BLE (Bluetooth Low Energy) ad un iPhone con iOS 17 installato.

La questione è stata così analizzata più a fondo, e si è giunti alla conclusione che il Flipper 0 è in grado di agire in questo modo solo con gli iPhone su cui è installata la versione IOS17.

A tal proposito, vi raccomandiamo dunque di disattivare la funzione Bluetooth ogni qual volta vi trovate in posti affollati. È l’ unica soluzione che vi permetterà di evitare qualsiasi tipo di minaccia alla vostra sicurezza.