Instagram, questa funzione contro i commenti negativi eviterà di farti venire il fegato amaro

La presenza di commenti aggressivi sui social network è una problematica che può influenzare negativamente l’esperienza degli utenti, talvolta al punto da compromettere il piacere di utilizzare queste piattaforme. Instagram, consapevole di questa dinamica, ha implementato delle funzionalità che consentono di mitigare l’impatto di tali interazioni indesiderate. Queste opzioni sono progettate per fornire agli utenti un controllo maggiore sulle interazioni che ricevono, preservando così la qualità della loro esperienza online.

Instagram: le scorciatoie contro gli insulti

Per accedere a queste impostazioni, gli utenti devono avviare l’applicazione Instagram e dirigere l’attenzione verso l’icona del proprio profilo, situata nell’angolo in basso a destra dello schermo. Successivamente, selezionando l’icona a forma di hamburger in alto a destra, si può accedere al menu che conduce alle “Impostazioni e privacy”. All’interno, è possibile scorrere fino a raggiungere la sezione “Come possono interagire gli altri con te”, dove si trova la scheda “Parole nascoste”.

La funzione “Nascondi commenti” è particolarmente utile: quando attivata, i commenti ritenuti offensivi vengono automaticamente spostati in una sezione separata, lontano dalla vista immediata dell’utente. Questo permette di mantenere una navigazione più serena, senza dover incappare in contenuti potenzialmente disturbanti.

Per coloro che desiderano un livello ancora più elevato di personalizzazione, Instagram offre la possibilità di attivare i “Filtri dei commenti avanzati”. Questa opzione estende la protezione, nascondendo ulteriori commenti che potrebbero contenere linguaggio offensivo. Inoltre, la funzione “Gestisci parole e frasi personalizzate” consente agli utenti di specificare quali termini o espressioni desiderano escludere dai commenti, offrendo così un filtro ancora più personalizzato e raffinato. Infine, per coloro che desiderano ridurre le interazioni indesiderate anche nelle comunicazioni private, esiste l’opzione “Nascondi le richieste di messaggi”. Questa funzione è progettata per filtrare e limitare le richieste di messaggi diretti, contribuendo a ridurre il rischio di spam e di messaggi non richiesti.

Queste misure riflettono l’impegno di Instagram nel creare un ambiente virtuale sicuro e rispettoso, dove gli utenti possono esprimersi e interagire senza timore di incorrere in comportamenti offensivi o inopportuni.