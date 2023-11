MediaWorld, super sconto di 500 euro su questo televisore Neo QLED di Samsung

In un periodo in cui le offerte del Black Friday dominano le vetrine e gli e-commerce, MediaWorld si distingue proponendo un’affascinante promozione su un televisore di alta gamma, precisamente un modello Neo QLED di Samsung del 2023, che sta catturando l’interesse degli appassionati di tecnologia. Il modello in questione, il Samsung QE50QN90CATXZT, è offerto a un prezzo vantaggioso di 1.205,99 euro sul sito ufficiale di MediaWorld, un taglio significativo rispetto al prezzo consigliato di 1.699 euro, permettendo così un risparmio di quasi 500 euro.

MediaWorld: le specifiche tecniche del prodotto in promozione

Questa opportunità si rivela particolarmente allettante per coloro che sono alla ricerca di un dispositivo di ultima generazione che combini qualità e innovazione. Il televisore, che fa parte delle novità dell’anno 2023, rappresenta un’opzione di spicco per gli intenditori che desiderano aggiornare il proprio impianto home entertainment con tecnologia di punta.

Il Samsung QE50QN90CATXZT si presenta con un pannello da 50 pollici e una risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), garantendo un’esperienza visiva di elevata qualità. La dotazione tecnica include tutte le funzionalità smart tipiche dei dispositivi di nuova generazione, rendendo questo televisore un centro di intrattenimento completo e versatile. Per chi desidera approfondire le specifiche tecniche e le funzionalità avanzate, è consigliabile consultare direttamente il sito ufficiale di Samsung, dove è possibile trovare informazioni dettagliate e recensioni approfondite.

L’offerta di MediaWorld, quindi, si configura come una proposta di valore in un contesto in cui le promozioni sono all’ordine del giorno, ma spesso si limitano a prodotti di fascia media o fine serie. L’iniziativa si distingue per il focus su un articolo di alta qualità e recente introduzione sul mercato, dimostrando che le occasioni di risparmio durante il periodo del Black Friday possono estendersi anche a prodotti premium, soddisfacendo così le esigenze di un pubblico esigente e attento alle novità tecnologiche.