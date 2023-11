L’operatore telefonico virtuale ho Mobile può vantare al momento diverse offerte di rete mobile piuttosto convenienti e pensate per chi ha bisogno di tanti giga per navigare. Ce ne sono di diversi tipi, sia per chi proviene da specifici operatori sia per chi decide di attivare un nuovo numero.

ho Mobile, passa ora attivando una delle offerte super convenienti

Per chi è alla ricerca di una nuova offerta di rete mobile extra conveniente, ci sono svariate proposte del noto operatore telefonico virtuale ho Mobile. Come già accennato in apertura, sono tutte offerte a basso costo e caratterizzate tutte con tanti giga per navigare.

Per chi decide di attivare un nuovo numero, in particolare, sono disponibili le due offerte ho 6,99 e ho 8,99. Entrambe le offerte includono ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. La prima include 100 GB di traffico dati, la seconda include ben 150 GB, ad un costo rispettivamente di 6,99 euro e 8,99 euro al mese.

Per chi proviene da operatori come Iliad ,CoopVoce e Fastweb sono poi disponibili le offerte ho 5,99 e ho 7,99. Anche in questo caso, troviamo su entrambe minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Per quanto riguarda il traffico dati, la prima include 100 GB, mentre la seconda ne include 180 GB, il tutto rispettivamente a 5,99 euro e 7,99 euro al mese. Per chi proviene da Kena, Feder Mobile e altri operatori, invece, è disponibile l’offerta ho 8,99 ad un costo di 8,99 euro al mese. In questo caso, sono inclusi minuti ed SMS illimitati e 150 GB di traffico dati.