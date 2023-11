Amazon Prime è l’abbonamento necessario per approfittare di sconti in anteprima, ed allo stesso tempo avere l’assoluta certezza di godere sempre della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, a prescindere da ciò che effettivamente è stato acquistato, o meglio dal prezzo finale raggiunto.

Con Amazon Prime gli utenti hanno inoltre la possibilità di avvicinarsi ad alcuni vantaggi esclusivi, quali spaziano ad esempio dalla presenza dell’abbonamento Deliveroo Plus incluso, ma anche Amazon Prime video, con il quale guardare serie TV, film e la Champions League (senza costi aggiuntivi), oppure semplicemente ascoltare tanti brani con Amazon Music. Tanti piccoli vantaggi che si concludono con veri e propri eventi dedicati, come il Prime Day o le più recenti offerte d’autunno, ai quali non si può partecipare senza abbonamento.

Amazon Prime Gratis, come avere l’abbonamento esclusivo

E’ indubbio che per poter godere di cotanti vantaggi sia necessario versare un contributo fisso mensile, che nello specifico corrisponde alla possibilità di scelta tra 49,90 euro annuali, oppure la suddivisione di mese in mese con pagamento ogni 31 giorni. Nel momento in cui vi stiate avvicinando al servizio, e vogliate testarlo prima di pagare effettivamente, sappiate che è ancora disponibile il periodo di prova della durata di 1 mese, che potrete richiedere a questo indirizzo.

Terminato il suddetto non sarete costretti a pagare l’abbonamento, dovrete solamente ricordarvi di disattivare il rinnovo automatico, per evitare l’addebito. Tutto questo è senza impegno, né costi nascosti, rappresentando a tutti gli effetti un’occasione più unica che rara per risparmiare e godere di incredibili servizi.