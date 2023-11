Netflix, dopo aver conosciuto questi trucchi non utilizzerete più l'app come prima

Netflix, con la sua presenza globale, ha rivoluzionato il modo in cui consumiamo contenuti multimediali. La sua crescita esponenziale, sebbene talvolta non allineata alle aspettative economiche, ha consolidato la sua posizione come leader nel settore dello streaming e della TV on demand. Questo successo è attribuibile principalmente al suo vasto catalogo, che spazia da serie TV autoprodotte a film di recente uscita, soddisfacendo un’ampia gamma di gusti.

Netflix: i segreti della piattaforma dello streaming

In Italia, Fastweb è stato elogiato da Netflix come uno dei migliori fornitori di servizi Internet per accedere ai suoi contenuti. Ma ciò che molti potrebbero non sapere è che la piattaforma ha molto di più da offrire, a patto di conoscere alcune astuzie per migliorare l’esperienza di visione.

Per esempio, se si desidera trovare contenuti autoprodotti, basta digitare “Netflix” nella barra di ricerca per visualizzare un elenco completo di tali produzioni. Per chi è alla ricerca di contenuti in Ultra Alta Definizione, digitare “4K” nella barra di ricerca rivelerà un elenco di tutti i contenuti disponibili in UHD.

Navigare nel vasto catalogo di Netflix può essere impegnativo. Tuttavia, grazie al sito “What’s on Netflix”, è possibile accedere ai codici identificativi delle categorie utilizzate da Netflix. Questi codici, una volta inseriti nell’URL del colosso, permettono di esplorare specifiche categorie, facilitando la ricerca di contenuti.

Nonostante l’ampio database, non tutti i contenuti sono accessibili a causa di restrizioni geografiche e accordi commerciali. Tuttavia, applicazioni come Smartflix hanno cercato di superare queste barriere, offrendo accesso a contenuti altrimenti bloccati. Questa applicazione utilizza connessioni proxy per bypassare le restrizioni, ma è importante notare che ciò potrebbe violare i termini di servizio.

Per coloro che desiderano una ricerca più approfondita, l’estensione “Netflix Categories” per Chrome o il sito “Netflix Codes” possono rivelarsi utili. Entrambi offrono una panoramica dettagliata delle categorie e sottocategorie presenti sulla piattaforma.

La qualità della riproduzione può essere personalizzata attraverso le impostazioni del player. Questo è particolarmente utile per chi desidera ottimizzare il consumo di dati o migliorare la risoluzione video. Infine, per chi desidera mantenere la privacy, è possibile eliminare titoli specifici dalla cronologia di visualizzazione.