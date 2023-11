Euronics è già pronto ad anticipare i tempi, con ciò che ha deciso di chiamare ” Il Black Friday in anteprima”.

Come ogni anno, il mese di Novembre, è in assoluto il periodo più atteso per l’ evento del Black Friday. Ovvero il momento in cui, nell’ ultimo venerdì del mese, tutti i negozi fisici ed online, lanciano prezzi super scontati per i loro prodotti e per il cui acquisto le persone fanno letteralmente a gara.

Come abbiamo appunto detto, Euronics, sembra però non essere disposto ad attendere la fine del mese. Ad oggi, infatti, è già possibile consultare il volantino ricco di nuovi sconti. Sconti che resteranno validi fino al 15 Novembre 2023 e grazie, ai quali i clienti avranno la possibilità di risparmiare fino a 500 euro, direttamente in cassa.

Euronics e gli sconti del Black Friday

Non è la prima volta che Euronics metta a disposizione sconti così elevati. Ovviamente, il valore della somma risparmiata dipenderà dal tipo di spesa effettuato. Infatti, sono previsti;

50 euro di sconto alla cassa per una spesa di almeno 450 euro ;

di sconto alla cassa per una spesa di almeno ; 100 euro di sconto con una spesa di almeno 650 euro ;

di sconto con una spesa di almeno ; 200 euro di sconto per spesa di almeno 1050 euro;

di sconto per spesa di almeno 500 euro di sconto per una spesa di almeno 2100 euro.

Tuttavia, se siete interessati ad avere ulteriori informazioni sugli sconti disponibili nei prossimi giorni, potete facilmente consultare il volantino ufficiale, sul sito ufficiale di Euronics.

Ulteriori novità grazie alla carta Hype

Per tutti i possessori o comunque per coloro che sono interessati ad aprire un conto online con il servizio HYPE Next, Euronics prevede un ulteriori sconto di 20 euro.

Vi sono inoltre, moltissimi altri vantaggi, come il cashback, la ricarica gratuita della carta e un’assicurazione sugli acquisti online.