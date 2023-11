PosteMobile è un operatore di telefonia mobile italiano che offre diverse opzioni di tariffe, pacchetti e offerte per soddisfare le esigenze dei propri clienti. Una delle principali qualità è la possibilità personalizzazione, dando alla possibilità all’utente di scegliere tra opzioni con minuti, SMS e dati mobili. L’operatore poi dona anche la possibilità di acquistare smartphone in comodissime e minuscole rate.

Per quanto riguarda la velocità di rete, PosteMobile fa affidamento sulla rete di TIM, che garantisce una copertura di circa il 99% della popolazione italiana e un’ottima performance di navigazione. Si tratta dunque di un operatore conveniente e flessibile per chi cerca una promo per la telefonia mobile a costi molto bassi.

La promo PosteMobile Creami Extra Wow 150

L’offerta PosteMobile Creami Extra Wow 150 è un’ottima scelta per chi cerca un’offerta ricca di servizi con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Con questa promo, avrai a disposizione crediti illimitati per chiamate e anche SMS senza fine, nonché 150GB di traffico dati ad alta velocità 4G+ che raggiunge anche i 300Mbps. Il costo mensile è di soli €8,99, con una spesa di attivazione di 10 euro per la SIM online e altri 10 euro per la prima ricarica.