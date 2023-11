Per tutti i fan del programma musicale X Factor, TIM ha una sorpresa per voi !

L’operatore telefonico offrirà la possibilità di assistere, in prima persona ed in compagnia di un amico, ad una delle serate dell’evento, grazie ad un concorso a premi molto semplice.

Non è la prima volta che l’operatore si presenta come partner ufficiale di X factor e, anche quest’anno, non mancheranno grandi opportunità per tutti i fan del programma, indipendentemente dal fatto che siano o meno clienti.

Il suddetto concorso a premi è presentato con il nome “con TIM Vinci il live show e la finale di X factor 2023“, ed è accessibile per tutti i maggiorenni residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino.

Tim per X-Factor: Ecco come partecipare

Il concorso TIM per XFactor è attivo dal 26 Ottobre al 16 Novembre 2023.

In palio vi sono quattro inviti per l’evento, destinati ai clienti e, altri 4, per i non clienti. Ogni invito è valido per due persone e ha un valore economico di 20 euro ciascuno.

Per sapere se siete tra i fortunati vincitori, vi sarà un’estrazione finale il 20 Novembre 2023. Inoltre, esclusivamente per i clienti TIM, vi sarà anche la possibilità per vincere altri 2 biglietti per la finale ufficiale del programma.

Per chiunque fosse interessato a partecipare, basterà accedere all’area clienti dell’app MyTim o al sito Tim party, effettuare la registrazione di un proprio account e procedere con il login. Quest’ultimo procedimento è valido per coloro che non sono intestatari di una rete TIM.

Quindi, cosa aspettate?

Tentate la fortuna e godetevi una serata da sogno !