Anche in questo mese di novembre Iliad non vuole rivali nel campo della telefonia mobile. Il provider francese ha deciso di confermare la sua offerta commerciale anche per le settimane a venire, con promozioni di grande vantaggio per soglie di consumo e prezzi. La migliore ricaricabile del gestore transalpino resta la Giga 150.

Iliad, questi tre servizi ora sono garantiti a costo zero

La Giga 150 rappresenta una delle migliori iniziative sul mercato. I clienti che scelgono questa tariffa dovranno pagare un canone mensile pari a 9,99 euro per ricevere chiamate ed SMS infiniti verso tutti i numeri della propria rubrica più 150 Giga per la navigazione di rete.

I vantaggi della Giga 150 però non si fermano soltanto all’aspetto di costi e soglie di consumo. Anche i servizi di questa promozione sono di primo livello con tre novità a costo zero.

Il provider francese attraverso la sua Giga 150 in primo luogo garantisce a tutti gli abbonati le chiamate illimitati verso l’estero. Gli utenti che attivano questa ricaricabile potranno quindi comunicare con amici, parenti o anche conoscenti in giro per il mondo – in ben sessanta nazioni – senza spendere un centesimo in più rispetto alla tariffa di riferimento.

I clienti di Iliad che attivano Giga 150 inoltre riceveranno anche la tecnologia 5G inclusa nel prezzo. A differenza di TIM, Vodafone e WindTre, non sono quindi previsti extra da pagare per le reti di ultima generazione.

L’ultima sorpresa della Giga 150 in chiave futura sarà la disponibilità di un’app a costo zero. L’app sarà disponibile per gli utenti con uno smartphone Android o un iPhone.