Il vostro vecchio TELEFONO può farvi guadagnare una fortuna

Molto spesso gli utenti non sanno di aver conservato in casa qualcosa che potrebbe valere veramente tanto. Durante gli anni in cui si è diffuso il mondo della telefonia con dispositivi mobili di vario genere, si sono affermate delle vere e proprie icone. Ogni telefono a suo modo riesce ad avere una propria identità ma ce ne sono alcuni che hanno segnato delle epoche e anche più generazioni.

Molti di questi possono ad oggi avere un valore fuori dal comune, con gli utenti che molto spesso conservano un telefono del genere senza neanche ricordarsi. Alcuni modelli sono molto più gettonati di altri, con i collezionisti che sono alla costante ricerca di un guadagno.

Il vostro telefono vecchio può essere una soluzione di guadagno

Uno dei telefoni che ha segnato un’epoca è sicuramente lo StarTAC di Motorola, il quale nel 1996 mostrò per la prima volta il suo design a conchiglia. Oggi potrebbe essere venduto addirittura per una cifra intorno ai 200 €.

Poteva mancare nella lista il Nokia 3310, uno dei modelli più iconici in assoluto. Sono tante le immagini divertenti di questo telefono sul web che derubricano la sua grande resistenza agli urti e alle cadute. Il suo valore oggi, se in condizioni impeccabili, potrebbe aggirarsi intorno ai 400 €.

In pochi lo direbbero ma anche l’HTC One M7 ha un gran valore. La sua scocca è completamente in alluminio e la sua grande qualità costruttiva lo rende uno dei più ricercati. Il modello del 2013 può valere anche più di 500 €.

Infine ci sono i dispositivi Nexus di Google, i predecessori dei Pixel. In alcuni casi si potrebbe arrivare anche oltre i 450 €.