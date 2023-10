In un momento storico in cui ognuno di noi è letteralmente circondato da dispositivi elettronici di vario genere, e nonostante le batterie siano via via sempre più capienti, gli utenti potrebbero avere la necessità di disporre a tutti gli effetti di un power bank aggiuntivo che permetta di incrementare le autonomie. Amazon come al solito corre in aiuto con una promozione davvero unica nel suo genere.

Proprio in questi giorni risulta essere disponibile un power bank da 10’400 mAh, un prodotto di ottima qualità che viene scontato del 50% rispetto al listino, ed è capace di fornire 2 ingressi con 3 uscite da 3A (e 5V), compatibili quindi con qualsiasi dispositivo attualmente in commercio. Sulla superficie del prodotto si trova poi un display LED digitale, sul quale poter visualizzare tutte le informazioni di stato, e la possibilità di capire a tutti gli effetti quale sia l’output attuale.

Power Bank, il prezzo su Amazon è davvero incredibile

La power bank attualmente in promozione su Amazon ha un prezzo di tutto rispetto, infatti oggi costa solamente 13,32 euro, riuscendo a risparmiare ancora di più in confronto a quello che era stato l’ultimo prezzo più basso: 13,93 euro.

Gli utenti interessati devono comunque notare la presenza di una porta USB-C al centro delle due USB-A, questa funge sia da input che da output, grazie al tasto switch che i produttori hanno pensato di integrare direttamente sul lato del dispositivo in questione.