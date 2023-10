Whatsapp, l'app si tinge di bianco e cambia completamente interfaccia

WhatsApp, la popolare applicazione di messaggistica, sta attualmente testando una nuova interfaccia utente nella sua versione beta per Android. Questo aggiornamento, inizialmente rilasciato su scala ridotta, ha visto una diffusione così ampia che è probabile che venga implementato nella versione stabile dell’applicazione nel prossimo futuro. Questo sviluppo segue un’altra significativa novità annunciata di recente: la capacità di utilizzare due account diversi sullo stesso dispositivo mobile.

Whatsapp: novità in arrivo nell’interfaccia

La nuova interfaccia è stata progettata con un focus su “pulizia e bianco”, caratteristiche che si riflettono nella barra di navigazione in basso e nella barra superiore, entrambe completamente integrate con il design generale dell’app. Questo aggiornamento mira a semplificare l’esperienza utente, rendendo l’interfaccia più intuitiva e facile da navigare.

Le impostazioni dell’app sono state anch’esse riviste per offrire una maggiore chiarezza. L’obiettivo è di rendere più semplice per gli utenti trovare e modificare le varie opzioni disponibili. Inoltre, la sezione dedicata a chat e gruppi è stata arricchita con sfondi personalizzabili, che aggiungono un tocco di personalità all’interfaccia. Anche la cosiddetta “action bar” è stata rinnovata, con nuovi colori e icone che la rendono più accattivante e funzionale.

Per gli utenti che preferiscono il tema scuro, la nuova interfaccia offre una transizione fluida. Tutto ciò che era precedentemente bianco diventerà nero, con due gradazioni leggermente diverse per facilitare la distinzione tra i vari elementi dell’interfaccia. Tuttavia, non sarà un “nero AMOLED” puro, una scelta probabilmente dettata dalla necessità di mantenere la leggibilità del testo nell’applicazione.

È importante notare che, nonostante queste novità siano attualmente disponibili solo nella versione beta, la loro ampia diffusione suggerisce che saranno implementate nella versione stabile dell’app. Tuttavia, non è possibile prevedere con certezza quando ciò avverrà, dato che i tempi di rilascio degli aggiornamenti sono notoriamente imperscrutabili.