Sono passati parecchi anni da quando la TIM, il famoso operatore telefonico italiano, cercava di trovare un’idea che le garantisse il primato nel mercato della comunicazione. Il suo obiettivo era quello di attirare gli utenti più giovani, provando a catturare l’attenzione di studenti di tutte le età (delle scuole medie, delle superiori e dell’università). Nel 2005 la tecnologia stava raggiungendo vette inesplorate, generando molto interesse grazie anche al cellulare Nokia N70.

Erano gli anni in cui si cominciarono ad usare molto gli SMS, MSN e a fare lunghe telefonate con i propri amici. Anche se adesso in molti non utilizzano più questi mezzi di comunicazione e preferiscono le app di messaggistica istantanea come Whatsapp, a quel tempo era pura innovazione. In quella realtà così importante, la TIM doveva trovare una soluzione che potesse soddisfare le nuove esigenze dei ragazzi. Da qui nacque TIM Tribù, un apposito piano tariffario che divenne una delle promozioni per i cellulari più utilizzate in Italia.

TIM Tribù: tutta la storia

Il successo di TIM tribù è da affibbiare anche ai diversi spot televisivi, come per esempio quello del 2009 caricato su YouTube, la cui protagonista era Fiammetta Cicogna. Il tema principale era ovviamente la giovinezza e la community.

Il pacchetto era davvero una novità e permetteva di scrivere e chiamare tutti gli altri utenti appartenenti alla tribù al costo di un solo centesimo, utilizzando gratuitamente per un determinato periodo Facebook, Messenger e MSN. La fortuna della promo fu inevitabile dato che non c’erano così tanti competitor come ai tempi d’oggi. In certi periodi l’operatore lanciava un’ulteriore implementazione dell’offerta promettendo 1000 MMS ed SMS.

Nonostante sia passato così tanto tempo l’offerta TIM Tribù continua ad essere nei cuori di coloro che l’hanno utilizzata nel periodo più bello della loro vita. La sua fine arrivò nel 2010 per diverse ragioni. Tuttavia, tutti quelli che passavano ore guardando MTV sicuramente, non avranno dimenticato quei tempi. Cosa molto curiosa è, come mostra Reddit, che ora, nel 2023, c’è ancora qualcuno che possiede quel piano tariffario, da cui preferisce non distaccarsi, come fosse un vecchio amico. Voi ricordate ancora questa tariffa? Siete ancora clienti TIM o avete abbandonato il gestore?